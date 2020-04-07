بالفيديو.. محلل اقتصادي سعودي يقع في موقف محرج على الهواء بعد دخول نجله معه فجأة

تعرّض المحلل الاقتصادي محمد الشميمري لموقف محرج أمس (الإثنين) أثناء تحليله إغلاق السوق السعودي على الهواء مباشرة.
وكان الشميمري يحلل مؤشرات وتطورات السوق السعودية في ظل الأزمة الراهنة على قناة “CNBC”، ليفاجأ بدخول نجله عليه في مكتبه الذي يبث منه ويحاول إمساك يده.
وحاول الشميمري إبعاد الطفل عن البث إلا أنه ظل ممسكاً بيده لمدة، ليخرج في نهاية الأمر ويترك والده يكمل حديثه عن وضع السوق.
العمل من المنزل محمد الشميمري اثناء تحليل إغلاق السوق السعودي 😄😂@Forex_Star #السعودية #العمل_من_المنزل pic.twitter.com/AxLlKHibrt
— ميساء القلا (@maysaqalla) April 5, 2020
وفق “أخبار 24”.