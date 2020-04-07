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أخبار محلية > بالفيديو.. العبدالعالي: مصير موسم الحج هذا العام مرتبط بالتقييم المستمر للوضع الراهن
07/04/2020   9:27 ص

بالفيديو.. العبدالعالي: مصير موسم الحج هذا العام مرتبط بالتقييم المستمر للوضع الراهن

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أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، أن موسم الحج هذا العام مرتبط بالتقييم المستمر للوضع الراهن، ومتى ما كان الوضع يستدعي حماية وصحة وأماناً سيتم اتخاذ الخطوات بناءً على ذلك.

وقال العبدالعالي خلال لقائه ببرنامج “في الصورة” على قناة “روتانا خليجية”، إن المملكة اتخذت خطوة مهمة خلال فترة العمرة، مبيناً أن تقييمها للموقف كان هدفه حماية العالم من انتشار فيروس كورونا المستجد وليس أهالي المملكة والحرمين الشريفين فقط.

وأضاف أن قرار المملكة بتعليق العمرة تم الثناء عليه من وزارة الصحة العالمية، مشيراً إلى أن الدولة قادرة على اتخاذ القرار في الوقت المناسب. وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. العبدالعالي: مصير موسم الحج هذا العام مرتبط بالتقييم المستمر للوضع الراهن

أخبار محلية
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