شاب يـقتل شقيقه الأصغر بالمدينة.. والجهات الأمنية تقبض عليه في وقت قياسي

أقدم شاب سعودي في العقد الثاني من العمر بمحافظة مهد الذهب بمنطقة المدينة المنورة على قـتل شقيقه الأصغر رمياً بالرصاص؛ إثر خلاف نشب بينهما، فيما أشارت مصادر إلى أن الجاني يعاني من اعتلالات نفسية.
وأوضحت مصادر وفقاً لـ”سبق”، أن الجهات الأمنية بالمنطقة نجحت في ضبط الجاني في وقت قياسي من ارتكابه الجريمة، وتحفظت عليه تمهيداً لإحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ اللازم بحقه.
يُشار إلى أن منطقة مكة المكرمة شهدت أمس (الإثنين)، واقعة مؤلمة بعد أن أقدم مواطن في العقد الثالث من العمر على قـتل والدته المسنة خنقاً، وأوضحت مصادر أن الجهات الأمنية ألقت القبض عليه.