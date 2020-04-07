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أخبار محلية > بالفيديو.. متحدث “الصحة” يوضح تأثير أزمة “كورونا” على أجواء رمضان وعيد الفطر
07/04/2020   9:26 ص

بالفيديو.. متحدث “الصحة” يوضح تأثير أزمة “كورونا” على أجواء رمضان وعيد الفطر

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أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، مدى تأثير أزمة فيروس كورونا المستجد على أجواء شهر رمضان المقبل وعيد الفطر، وهل سندركهما في أجواء طبيعية أم لا.

وقال العبدالعالي في لقائه ببرنامج “في الصورة” على قناة “روتانا خليجية”، إن العالم ليس قريباً من نهاية الفيروس ولم يرصد حتى قمة ذروته والمملكة جزء من العالم، مضيفاً أننا لا نتحدث هنا عن أسابيع بل نتحدث عن أشهر.

وعن مصير صلاة التراويح، لفت إلى أن أي مظهر من مظاهر الحياة فنحن بالتأكيد نشتاق إليه لأننا افتقدناه، ولكن بالظروف التي نمر بها اليوم فلابد أن نستمر في إجراءاتنا، مشيراً إلى أنه إذا استمرت المخاطر على ما هي عليه حالياً فالأسلم للجميع أن تستمر الإجراءات. وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أن العالم يمر بجائحة قوية جداً، وبدلاً من أن نربط أنفسنا بتوقيتات معينة علينا أن ننظر ماذا علينا أن نفعل، مبيناً أنه ليس من الصعب أن نعطي تخمينات وتخيّلات لكنها لن تسمن أو تغني من جوع.

بالفيديو.. متحدث “الصحة” يوضح تأثير أزمة “كورونا” على أجواء رمضان وعيد الفطر

أخبار محلية
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