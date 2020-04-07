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أخبار محلية > متحدث “الصحة”: “مناعة القطيع” ليست مطروحة لمواجهة “كورونا” ولا نريد أن ندخل في مثل هذه الخيارات
07/04/2020   9:24 ص

متحدث “الصحة”: “مناعة القطيع” ليست مطروحة لمواجهة “كورونا” ولا نريد أن ندخل في مثل هذه الخيارات

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أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، أن استراتيجية “مناعة القطيع” لمواجهة فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” ليست مطروحة.

وقال العبدالعالي، في لقاء ببرنامج “في الصورة” على قناة “خليجية”، إن المملكة لا تريد أن تدخل في هذا الخيار، مشيراً إلى أن من تبنوها لا يطبقونها ولا يرون أنها تسير في اتجاه سليم.

يُذكر أن استراتيجية “مناعة القطيع” تعنى أن تمارَس الحياة بشكل طبيعي ويصاب معظم أفراد المجتمع بالفيروس، وبالتالي تتعرف أجهزتهم المناعية على الفيروس، ومن ثم تحاربه إذا ما حاول مهاجمتها مجددا.

 

وفق “أخبار 24”.

متحدث “الصحة”: “مناعة القطيع” ليست مطروحة لمواجهة “كورونا” ولا نريد أن ندخل في مثل هذه الخيارات

أخبار محلية
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