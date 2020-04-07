متحدث “الصحة”: “مناعة القطيع” ليست مطروحة لمواجهة “كورونا” ولا نريد أن ندخل في مثل هذه الخيارات

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، أن استراتيجية “مناعة القطيع” لمواجهة فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” ليست مطروحة.
وقال العبدالعالي، في لقاء ببرنامج “في الصورة” على قناة “خليجية”، إن المملكة لا تريد أن تدخل في هذا الخيار، مشيراً إلى أن من تبنوها لا يطبقونها ولا يرون أنها تسير في اتجاه سليم.
يُذكر أن استراتيجية “مناعة القطيع” تعنى أن تمارَس الحياة بشكل طبيعي ويصاب معظم أفراد المجتمع بالفيروس، وبالتالي تتعرف أجهزتهم المناعية على الفيروس، ومن ثم تحاربه إذا ما حاول مهاجمتها مجددا.
المتحدث الرسمي لوزارة الصحة د. #محمد_العبدالعالي_في_الصورة
“مناعة القطيع” ليست مطروحة، ولا نريد أن ندخل في مثل هذه الخيارات.. pic.twitter.com/qPEu3jvsQL
— في الصورة (@Fealsora) ٦ أبريل ٢٠٢٠
وفق “أخبار 24”.