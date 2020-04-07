نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > أمير عسير يتدخل ويطالب بإيقاف حلقتين مسيئتين لأهل الجنوب بأحد المسلسلات
07/04/2020   9:23 ص

أمير عسير يتدخل ويطالب بإيقاف حلقتين مسيئتين لأهل الجنوب بأحد المسلسلات

+ = -
976

تقدم أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بطلب وقف بث حلقتين من مسلسل يُبث على إحدى الفضائيات وسحبهما من جميع منصات التواصل الإعلامي.

وأوضحت الإمارة أن الحلقتين صُوِّرتا في قريتين من أعرق القرى التاريخية في المنطقة، وتضمنتا الكثير من الإساءات لأهالي المنطقة وتاريخها وعاداتها وتقاليدها، بالإضافة إلى عدد من الشبه حول مخالفة بعض مواد النظام الأساسي للحكم، وعدد من مواد الأنظمة المعمول بها في وزارة الإعلام.

وأضافت أن أمير المنطقة كان وقد وجّه بتشكيل لجنة متخصصة لدراسة حلقتين من مسلسل تلفزيوني بثتهما إحدى القنوات الفضائية، وذلك استجابة لما بلغ إمارة منطقة عسير عن امتعاض شريحة كبيرة من أهالي المنطقة من هذا العمل. وفق “أخبار 24”.

وأضاف أنه بناء على ما توصلت إليه اللجنة، تقدم أمير منطقة عسير بطلب وقف بث الحلقتين وسحبهما من جميع منصات التواصل الإعلامي، بالإضافة إلى مطالبة القناة بإنتاج إعلامي خاص يبرز مكانة منطقة عسير التاريخية والحاضرة، ويتضمن اعتذارًا صريحًا للمنطقة وإمارتها وأهاليها في أسرع وقت.

أمير عسير يتدخل ويطالب بإيقاف حلقتين مسيئتين لأهل الجنوب بأحد المسلسلات

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885096388.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.