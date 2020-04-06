بالفيديو.. العبدالعالي: قد نواجه خطر الانتقال للمرحلة الحادة في انتشار الفيروس حال التهاون في الإجراءات الاحترازية

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا سوف ينقلنا إلى المرحلة الأخطر.
وقال المتحدث، في لقاء ببرنامج “في الصورة” على قناة “خليجية”، إن المرض يتضاعف، ونحن نواجه خطر الانتقال للمرحلة الحادة في انتشار الفيروس، إلا إذا أحكمنا السيطرة بالخطوات الاستباقية القوية.
وأضاف أن حالة واحدة من كورونا قد تنقل العدوى للآلاف، وترتفع بمؤشراتنا للمنحنى الخطر، مشيراً إلى أن تطبيق الإجراءات الاحترازية المبكرة أخّر تسجيل حالات كورونا في المملكة.
المتحدث الرسمي لوزارة الصحة د. #محمد_العبدالعالي_في_الصورة
حالة واحدة من #كورونا قد تنقل العدوى للآلاف، وترتفع بمؤشراتنا للمنحنى الخطر!
نحن نواجه خطر الانتقال للمرحلة الحادة في انتشار الفيروس، إلا إذا أحكمنا السيطرة بالخطوات الاستباقية القوية. pic.twitter.com/BA1DTCJeKN
— في الصورة (@Fealsora) ٦ أبريل ٢٠٢٠
المتحدث الرسمي لوزارة الصحة د. #محمد_العبدالعالي_في_الصورة
تطبيق الإجراءات الاحترازية المبكرة، أخر تسجيل حالات #كورونا في المملكة، العالم بدأ في تسجيل الحالات مع بداية يناير، وأول حالة سُجلت عندنا في 2 مارس.. pic.twitter.com/j4anJBgwoA
— في الصورة (@Fealsora) ٦ أبريل ٢٠٢٠
وفق “أخبار 24”.