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أخبار محلية > بالفيديو.. العبدالعالي: قد نواجه خطر الانتقال للمرحلة الحادة في انتشار الفيروس حال التهاون في الإجراءات الاحترازية
06/04/2020   11:39 م

بالفيديو.. العبدالعالي: قد نواجه خطر الانتقال للمرحلة الحادة في انتشار الفيروس حال التهاون في الإجراءات الاحترازية

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أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا سوف ينقلنا إلى المرحلة الأخطر.

وقال المتحدث، في لقاء ببرنامج “في الصورة” على قناة “خليجية”، إن المرض يتضاعف، ونحن نواجه خطر الانتقال للمرحلة الحادة في انتشار الفيروس، إلا إذا أحكمنا السيطرة بالخطوات الاستباقية القوية.

وأضاف أن حالة واحدة من كورونا قد تنقل العدوى للآلاف، وترتفع بمؤشراتنا للمنحنى الخطر، مشيراً إلى أن تطبيق الإجراءات الاحترازية المبكرة أخّر تسجيل حالات كورونا في المملكة.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. العبدالعالي: قد نواجه خطر الانتقال للمرحلة الحادة في انتشار الفيروس حال التهاون في الإجراءات الاحترازية

أخبار محلية
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