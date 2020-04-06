أعلنت وزارة الصحة مساء اليوم الإثنين ارتفاع الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد في المملكة إلى 2605 إصابات، وذلك بعد تسجيل 82 إصابة.
وكانت الوزارة أعلنت عصر اليوم في المؤتمر اليومي ارتفاع عدد الإصابات بفيروس “كورونا” المستجد (كوفيد 19) في المملكة إلى 2523 حالة.
كما ارتفع عدد المتعافين إلى 551 حالة، وهو ما يعني بقاء 2016 حالة نشطة تتلقى العلاج والرعاية اللازمة.
ودعت وزارة الصحة الجميع إلى الالتزام بالإرشادات الوقائية، ومنها تجنب المصافحة ومداومة غسل اليدين والبعد عن التجمعات والبقاء في منازلهم، ضماناً لسلامتهم وصحتهم ولصحة المجتمع، والتواصل مع 937 للرد على الاستفسارات والاستشارات بخصوص كورونا على مدار 24 ساعة.
يذكر أن إجمالي الحالات التي سُجلت في المملكة اليوم بلغت 203 حالات، حيث أعلنت الوزارة في التحديث الصباحي عن 61 إصابة، كما أعلنت في المؤتمر الصحفي عن 60 إصابة، وفي التحديث المسائي أعلنت عن 82 إصابة.
وفق “أخبار 24”.