بالفيديو.. متحدث “الصحة” يوضح سبب منع التجول 24 ساعة في الرياض وجدة وبعض المدن

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي أن قرار منع التجول على مدار (24) ساعة يومياً في كل من (الرياض، تبوك، الدمام، الظهران، الهفوف)، جاء بسبب مستوى المخاطر المتغير.
وقال العبد العالي في لقاء ببرنامج “في الصورة” على قناة خليجية، إن منع التجول على مدار 24 ساعة خطوة إضافية تأتي بسبب مستوى الحركة المرصود التي تجاوزت 50% وعدم التقيد بتعليمات عدم الخروج إلا للضرورة.
وأضاف أن الأمثلة التي شوهدت لتزاحم وتجمعات كانت مقلقة، وكان لابد من اتخاذ مثل هذه القرارات بهدف حماية المجتمع من تفشي الوباء، ومنع الوصول إلى المستويات التي وصلت إليها الدول الأخرى والخروج عن السيطرة.
#فيديو
شاهد تعليق المتحدث الرسمي لوزارة الصحة د. #محمد_العبدالعالي_في_الصورة على قرار حظر التجول الكامل بالرياض، تبوك، الدمام، الظهران، والهفوف، وكذلك في أرجاء محافظات: جدة، الطائف؛القطيف، الخبر.. كافة..#مدن_حظر_كامل pic.twitter.com/LkNZgOgTXX
— في الصورة (@Fealsora) ٦ أبريل ٢٠٢٠
وفق “أخبار 24”.