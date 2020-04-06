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أخبار محلية > بالفيديو.. متحدث “الصحة” يوضح سبب منع التجول 24 ساعة في الرياض وجدة وبعض المدن
06/04/2020   10:47 م

بالفيديو.. متحدث “الصحة” يوضح سبب منع التجول 24 ساعة في الرياض وجدة وبعض المدن

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أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي أن قرار منع التجول على مدار (24) ساعة يومياً في كل من (الرياض، تبوك، الدمام، الظهران، الهفوف)، جاء بسبب مستوى المخاطر المتغير.

وقال العبد العالي في لقاء ببرنامج “في الصورة” على قناة خليجية، إن منع التجول على مدار 24 ساعة خطوة إضافية تأتي بسبب مستوى الحركة المرصود التي تجاوزت 50% وعدم التقيد بتعليمات عدم الخروج إلا للضرورة.

وأضاف أن الأمثلة التي شوهدت لتزاحم وتجمعات كانت مقلقة، وكان لابد من اتخاذ مثل هذه القرارات بهدف حماية المجتمع من تفشي الوباء، ومنع الوصول إلى المستويات التي وصلت إليها الدول الأخرى والخروج عن السيطرة.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. متحدث “الصحة” يوضح سبب منع التجول 24 ساعة في الرياض وجدة وبعض المدن

أخبار محلية
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