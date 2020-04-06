بادر مالك إحدى محطات الوقود في محافظة خميس مشيط بتقديم الوقود مجاناً للسيارات الحكومية التابعة للأمن والصحة، دعماً لجهودهم المبذولة في الأزمة الراهنة.
أظهرت ذلك لافتة علقها مالك المحطة، كُتب فيها: “بكل فخر واعتزاز يسرنا تقديم بنزين مجاناً لسيارتهم الحكومية في أي وقت أثناء خدمتهم الميدانية وهذا أقل ما نقدمه لحكومتنا والوطن الحبيب”.
ولاقت بادرة مالك المحطة استحسان الناشطين على مواقع التواصل، مثنين على دعمه لرجال الأمن والصحة، الذين يبذلون جهودا مضنية في حماية المجتمع من تفشي وباء كورونا.
وفق “أخبار 24”.