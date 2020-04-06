كشفت مصادر أن الجهات الأمنية في جازان تمكنت من القبض على 3 أشخاص قاموا بخطف عامل من محطة وقود بالقوة الجبرية، في جريمة وثقتها كاميرات المراقبة داخل المحطة.
وأوضحت المصادر أن الجهات الأمنية حددت بعد البحث والتحري هوية المتورطين في الجريمة، وتبين وجودهم في منطقة عسير، ليجري ضبطهم وإحالتهم لشرطة بيش لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحقهم.
وأضافت، بحسب “سبق”، أن الجناة سرقوا جوّال العامل ومبلغا ماليا بعد إركابه للمركبة بالقوة، في حين تمكن العامل بعد مسافة قصيرة من الهرب من السيارة أثناء سيرها، ما عرضه لإصابات طفيفة.