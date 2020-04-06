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أخبار محلية > “متحدث التحالف” يعلق على مقاطع الفيديو التي انتشرت لمتسللين أفارقة يحاولون دخول المملكة عبر اليمن
06/04/2020   6:46 م

“متحدث التحالف” يعلق على مقاطع الفيديو التي انتشرت لمتسللين أفارقة يحاولون دخول المملكة عبر اليمن

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علق المتحدث الرسمي لقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، على مقاطع الفيديو التي جرى تداولها لمهاجرين أفارقة يحاولون التسلل إلى المملكة عبر الحدود اليمنية، مؤكدا على وقوف الحوثيين وراء هذه الأفواج.

وقال المالكي، في مداخلة على قناة “العربية”، إن الميليشيا الحوثية تعمدت نزوح هؤلاء المهاجرين في منطقة الرقو التابعة لصعدة، بهدف استغلال الوضع الصحي العالمي ولإثارة المنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان.

وأضاف أن “استخدام الحوثيين للمهاجرين والمتسللين تقف وراءه جماعات الجريمة المنظمة التي تقوم بتهريب المخدرات والأسلحة، وهو ليس بجديد، فحسب التقارير الصادرة من المنظمات الدولية هناك تقريبا 200 ألف مهاجر من القرن الأفريقي إلى اليمن”.وفق “أخبار 24”.‏

وأشار المالكي إلى أن التعامل مع هذه القوافل البشرية التي تسعى لدخول المملكة يتم من قبل الجهات الحكومية وفق المبادئ الإنسانية وحسب الأنظمة الموجودة في المملكة.

 

“متحدث التحالف” يعلق على مقاطع الفيديو التي انتشرت لمتسللين أفارقة يحاولون دخول المملكة عبر اليمن

أخبار محلية
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