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أخبار محلية > متحدث “الصحة”: ارتفاع نسبة التنقل المجتمعي يفقد الإجراءات الاحترازية قيمتها
06/04/2020   6:45 م

متحدث “الصحة”: ارتفاع نسبة التنقل المجتمعي يفقد الإجراءات الاحترازية قيمتها

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جدّد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة د. محمد العبدالعالي التأكيد على مدى خطورة التنقل المجتمعي في رفع نسبة الإصابة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

وقال العبد العالي، في المؤتمر الصحفي اليومي للكشف عن مستجدات مواجهة كورونا، إن نسبة التنقل المجتمعي تتجاوز 40%، وهي قريبة من النصف، وبالتالي كل الإجراءات الاحترازية المميزة التي من المفترض أن تحدث تحكما بكورونا، من الممكن أن نفقد قيمتها ويفوتنا ما يكون حماية لنا وللمجتمع.

ونبّه العبد العالي مجددا على السلوكيات الصحية الهامة للوقاية من الإصابة بالفيروس، والتي منها، غسل اليدين باستمرار، والتباعد الاجتماعي والبقاء في المنزل قدر الإمكان وعدم الخروج إلا للضرورة.

 

وفق “أخبار 24”.‏

متحدث “الصحة”: ارتفاع نسبة التنقل المجتمعي يفقد الإجراءات الاحترازية قيمتها

أخبار محلية
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