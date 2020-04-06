“الصحة” تؤكد أن فيروس “كورونا” يصيب كافة الأعمار بلا استثناء

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم (الإثنين)، أن فيروس “كورونا” المستجد يصيب كافة الأعمار بلا استثناء.
وأوضح العبدالعالي أن منظمة الصحة العالمية قالت في تقرير سابق إن الشباب الأصحاء معرضون أيضاً للإصابة، وليس فقط كبار السن والحوامل والأطفال والمصابون بأمراض مزمنة، وقد تصل الإصابة إلى الوفاة.
يُذكر أن وزارة الصحة أعلنت اليوم عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس “كورونا” المستجد في المملكة إلى 2523 حالة، وإجمالي الوفيات بلغ 38 حالة وفاة، فيما بلغ عدد حالات الإصابة النشطة 1934 حالة.
#عاجل_السعودية | المتحدث الرسمي باسم #وزارة_الصحة د. محمد العبدالعالي: منظمة الصحة العالمية قالت بوضوح “كل الأعمار معرضة لـ #كورونا“. #كلنا_مسؤول pic.twitter.com/5PMd4nxc8m
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) ٦ أبريل ٢٠٢٠
وفق “أخبار 24”.