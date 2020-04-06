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أخبار محلية > بالفيديو.. آخر طالب سعودي عائد من إيطاليا يتحدث عن تجربة إجلائه بسبب تداعيات كورونا
06/04/2020   6:43 م

بالفيديو.. آخر طالب سعودي عائد من إيطاليا يتحدث عن تجربة إجلائه بسبب تداعيات كورونا

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أكد طالب الدراسات العليا، عبدالله الغفيلي، آخر الطلاب ‏العائدين من إيطاليا، أنه في بداية انتشار فيروس كورونا في ‏إيطاليا لم يأخذ الموضوع على محمل الجد، ولم يفكر في العودة، ‏خاصة أنه يدرس على نفقته الخاصة.‏

وروى الطالب لـ”الإخبارية” تفاصيل أصعب أيام عاشها في حياته، إذ ‏إنه بعد وصوله بأسبوع بدأ الحديث عن ظهور إصابات بفيروس ‏كورونا في إيطاليا، ثم ارتفعت الحالات إلى 10 آلاف إصابة بعد حوالي 3 أسابيع، وتم ‏إغلاق منطقة الشمال، ومنها مدينة ميلان التي يقطن فيها.‏

وأشار إلى أن الملحقية الثقافية بإيطاليا تواصلت مع في بادئ الأمر ‏للاطمئنان عليه، لكنه رفض العودة، ثم أبلغته الملحقية لاحقًا أنه في حال رفض المغادرة سيكتب تعهدًا بذلك لإخلاء ‏مسؤولية السفارة، خاصة أن كل الطلاب المبتعثين غادروا ‏إيطاليا باستثناء طالبَين فقط، هو وطالب آخر يدرس بمرحلة الدكتوراه و‏يسكن في منطقة قريبة منه. وفق “أخبار 24”.‏

وأضاف أنه اقتنع فيما بعد بضرورة العودة للمملكة، وأبلغ الملحقية بالموافقة على المغادرة، فأرسلوا إليه وزميله ‏سيارة دبلوماسية، أقلتهما إلى روما، ومن ثم عادا للمملكة.‏

بالفيديو.. آخر طالب سعودي عائد من إيطاليا يتحدث عن تجربة إجلائه بسبب تداعيات كورونا

أخبار محلية
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