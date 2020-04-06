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أخبار محلية > “البيئة”: لدينا اكتفاء ذاتي من البيض وقرار الاستيراد للقضاء على ‏الممارسات السلبية
06/04/2020   6:43 م

“البيئة”: لدينا اكتفاء ذاتي من البيض وقرار الاستيراد للقضاء على ‏الممارسات السلبية

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أكد المتحدث الرسمي لوزارة البيئة والمياه والزراعة، الدكتور ‏عبدالله أبا الخيل، تحقيق المملكة الاكتفاء الذاتي من بيض ‏المائدة بنسبة 116‏‎%.

وأوضح أبا الخيل أن قرار الوزارة، الذي أصدرته يوم أمس، ‏باستيراد كميات إضافية من بيض المائدة يأتي للقضاء على بعض ‏الممارسات السلبية التي أشعرت بوجود نقص في إمدادات البيض.‏

وشدد المتحدث الرسمي على أن الوزارة لن تسمح بوجود مثل هذه ‏الممارسات في أي من المنتجات الزراعية، وأنها تعمل باستمرار ‏مع الجهات ذات العلاقة للقضاء عليها، وتحقيق الوفرة في الإنتاج ‏والمعروض.‏ وفق “أخبار 24”.‏

ودعا أبا الخيل الجميع إلى التعاون لتحقيق المصلحة العامة ‏بالشراء المسؤول وفق الحاجة، وعدم تكديس المنتجات الغذائية، ‏التي سيؤدي تكديسها إلى مزيد من الهدر الغذائي‎.‎

“البيئة”: لدينا اكتفاء ذاتي من البيض وقرار الاستيراد للقضاء على ‏الممارسات السلبية

أخبار محلية
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