“البيئة”: لدينا اكتفاء ذاتي من البيض وقرار الاستيراد للقضاء على ‏الممارسات السلبية

أكد المتحدث الرسمي لوزارة البيئة والمياه والزراعة، الدكتور عبدالله أبا الخيل، تحقيق المملكة الاكتفاء الذاتي من بيض المائدة بنسبة 116%.
وأوضح أبا الخيل أن قرار الوزارة، الذي أصدرته يوم أمس، باستيراد كميات إضافية من بيض المائدة يأتي للقضاء على بعض الممارسات السلبية التي أشعرت بوجود نقص في إمدادات البيض.
وشدد المتحدث الرسمي على أن الوزارة لن تسمح بوجود مثل هذه الممارسات في أي من المنتجات الزراعية، وأنها تعمل باستمرار مع الجهات ذات العلاقة للقضاء عليها، وتحقيق الوفرة في الإنتاج والمعروض. وفق “أخبار 24”.
ودعا أبا الخيل الجميع إلى التعاون لتحقيق المصلحة العامة بالشراء المسؤول وفق الحاجة، وعدم تكديس المنتجات الغذائية، التي سيؤدي تكديسها إلى مزيد من الهدر الغذائي.