أعلنت وزارة الصحة، اليوم (الإثنين)، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس “كورونا” المستجد (كوفيد 19) في المملكة إلى 2523 حالة.
وأوضحت الوزارة أن إجمالي الوفيات بلغ 38 حالة وفاة، فيما بلغ عدد حالات الإصابة النشطة 1934 حالة.
وذكرت أنه تم تسجيل 63 حالة تعافٍ من الفيروس، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 551 حالة.
وكانت الوزارة قد أعلنت صباح اليوم تسجيل 61 حالة إصابة جديدة يضاف إليها 60 إصابة أعلنت عنها مساءً، ليصبح إجمالي إصابات اليوم (الإثنين) حتى الآن 121 حالة.
وسجلت الرياض إجمالي حالات إصابة بلغ 757 حالة، ومكة المكرمة 483، وجدة 378، والمدينة المنورة، 252، والدمام 149 والقطيف 146 والهفوف 44 والخبر 39، والطائف 37 والظهران 36، وتبوك 32، وخميس مشيط 25، وأبها 18، ونجران 17، وجازان 16، و15 حالة في كل من بيشة والخفجي وبريدة، والباحة 14 ورأس تنورة 5، والرس 4، ومحايل عسير 3. وفق “أخبار 24”.
بالإضافة إلى حالتين في كل من أحد رفيدة والمبرز وعرعر والدرعية والجبيل وسيهات، وحالة واحدة في كل من والبدائع والدوادمي والحناكية والمجمعة والقنفذة والوجه وضبا وحفر الباطن والنعيرية وصامطة وينبع.