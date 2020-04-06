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أخبار محلية > “الجوازات” تدعو المواطنين والمقيمين إلى ضرورة تفعيل خاصية “الإشعارات” لخدماتها على “أبشر”
06/04/2020   3:19 م

“الجوازات” تدعو المواطنين والمقيمين إلى ضرورة تفعيل خاصية “الإشعارات” لخدماتها على “أبشر”

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دعت المديرية العامة للجوازات، المواطنين والمقيمين، إلى أهمية تفعيل خاصية الإشعارات لخدماتها المتاحة عبر تطبيق “أبشر” للخدمات الإلكترونية في الهواتف الذكية.

وأوضحت الجوازات أنه عند تفعيل هذه الخدمة يتم إرسال إشعارات للمستفيد تفيد بقرب انتهاء مدة صلاحية الوثائق الممنوحة للمستفيدين لجميع الخدمات المقدمة من وزارة الداخلية عبر منصة “أبشر”.

ويمكن تفعيل خدمة الإشعارات وفق التالي:

1- الدخول إلى حساب المستفيد عبر تطبيق “أبشر” للهواتف الذكية.

2- اختيار أيقونة معلوماتي.

3- اختيار أيقونة الخط الزمني.

4- تحديد نوع التقويم ( هجري أو ميلادي ).

5- اختيار نوع الخدمة (أنا والعائلة – المركبات – العمالة المنزلية – المخالفات المرورية).

6- اختيار الاسم ونوع الخدمة المطلوب التنبيه عنها قبل انتهاء تاريخ صلاحية سريانها.

7- تظهر عبارة ” أضف التقويم” ومن خلالها يتم تحديد تاريخ التنبيه المطلوب.

8- الضغط على أيقونة إضافة.

حسب “أخبار 24”.

“الجوازات” تدعو المواطنين والمقيمين إلى ضرورة تفعيل خاصية “الإشعارات” لخدماتها على “أبشر”

أخبار محلية
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