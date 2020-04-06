تزينت إحدى طائرات شركة الخطوط الجوية السعودية، بشعار قمة العشرين (G20)، والتي من المقرر إقامتها في المملكة نهاية العام 2020.
وبرز في عدد من الصور طلاء طائرة الخطوط السعودية من طراز بوينج B777-300 تسجيل HZ-AK42، بصبغة قمة دول العشرين.
وكانت أعمال قمة العشرين الافتراضية عُقدت الأسبوع الماضي، وبحثت سبل مواجهة جائحة كورونا، وأكد خادم الحرمين في كلمته بالقمة على اتخاذ تدابير حازمة على مختلف الأصعدة لمواجهة هذه الجائحة.
وتستضيف المملكة القمة هذا العام للمرة الأولى في تاريخها، حيث من المقرر انعقادها في الرياض يومي 21- 22 نوفمبر المقبل، وستناقش القضايا المالية والاجتماعية والاقتصادية العالمية، تحت عنوان “اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع”.
وفق “أخبار 24”.