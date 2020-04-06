مدينة الملك عبد الله الاقتصادية توقع عقدًا بشراء أرض صناعية جديدة

عقدت مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، اليوم (الإثنين)، اتفاقًا مع إحدى الشركات المتخصصة في صناعة الورق المُعاد تدويره في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لشراء أرض صناعية بمساحة 132 ألف متر مربع.
ورحّب الرئيس التنفيذي للمدينة، أحمد لنجاوي، بالشركة لانضمامها لمنظومة المستثمرين في الوادي الصناعي، ما يعد إضافة للسوق المحلي، بإمداده بمنتجات ذات جودة عالية.
وأكد لنجاوي أن مدينة الملك عبد الله أصبحت واحدة من مقومات التنمية الاقتصادية الداعمة لرؤية 2030، وأن الاستثمار بها يحمل آفاقاً واعدة، ويعد محركاً لنمو الأعمال ومصدراً مهماً لتوفير فرص العمل النوعية للكفاءات الوطنية. وفق “أخبار 24”.