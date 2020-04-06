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أخبار محلية > شاهد.. “فتحية” تمشي على قدميها بعد 3 سنوات من الإعاقة
06/04/2020   3:15 م

شاهد.. “فتحية” تمشي على قدميها بعد 3 سنوات من الإعاقة

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أكدت الطالبة فتحية عدنان الزامل، من محافظة الأحساء، أنها استطاعت المشي بعد ثلاث ‏سنوات من الإعاقة، عقب نجاح آخر عملية خضعت لها في مستشفى الحرس ‏الوطني، منذ حوالي الشهر.‏

وحول قصة إعاقتها، قالت فتحية إنها أثناء دراستها في الصف الثاني متوسط، وخلال حصة التربية الفنية كانت تقوم بنشر بعض أعمالها الفنية على مضخة الماء، فسقطت على ‏الأرض، وتعرضت لكسر في عنق الفخذ، وفقدت القدرة على ‏المشي، وتم نقلها للمستشفى وأُجريت لها أول عملية جراحية ولم تكلل ‏بالنجاح.‏

وأضافت عبر برنامج “ياهلا” على “روتانا ‏خليجية”، أنها أجريت بعد ذلك أربع عمليات أخرى، ولكن كانت النتيجة ‏واحدة، ومنذ نحو الشهر دخلت مستشفى الحرس الوطني ‏لإجراء عملية أخرى، فتكللت بالنجاح ومنَّ الله عليها بالشفاء، ‏واستطاعت المشي مرة أخرى. وفق “أخبار 24”.

وحول شعورها عقب نجاح آخر عملية علقت بالقول: “أشعر ‏أنني ولدت من جديد.. حسّيت كأنهم عطوني عمرا جديدا، وأهلي ‏ما ‏كانوا مصدقين”‏‎، معبرةً عن أملها في العودة لمقاعد الدراسة من جديد.

شاهد.. “فتحية” تمشي على قدميها بعد 3 سنوات من الإعاقة

أخبار محلية
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