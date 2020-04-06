شاهد.. “فتحية” تمشي على قدميها بعد 3 سنوات من الإعاقة

أكدت الطالبة فتحية عدنان الزامل، من محافظة الأحساء، أنها استطاعت المشي بعد ثلاث سنوات من الإعاقة، عقب نجاح آخر عملية خضعت لها في مستشفى الحرس الوطني، منذ حوالي الشهر.
وحول قصة إعاقتها، قالت فتحية إنها أثناء دراستها في الصف الثاني متوسط، وخلال حصة التربية الفنية كانت تقوم بنشر بعض أعمالها الفنية على مضخة الماء، فسقطت على الأرض، وتعرضت لكسر في عنق الفخذ، وفقدت القدرة على المشي، وتم نقلها للمستشفى وأُجريت لها أول عملية جراحية ولم تكلل بالنجاح.
وأضافت عبر برنامج “ياهلا” على “روتانا خليجية”، أنها أجريت بعد ذلك أربع عمليات أخرى، ولكن كانت النتيجة واحدة، ومنذ نحو الشهر دخلت مستشفى الحرس الوطني لإجراء عملية أخرى، فتكللت بالنجاح ومنَّ الله عليها بالشفاء، واستطاعت المشي مرة أخرى. وفق “أخبار 24”.
وحول شعورها عقب نجاح آخر عملية علقت بالقول: “أشعر أنني ولدت من جديد.. حسّيت كأنهم عطوني عمرا جديدا، وأهلي ما كانوا مصدقين”، معبرةً عن أملها في العودة لمقاعد الدراسة من جديد.
#فيديو يوثق رحلة “بسام العرب” مع “فتحية الزامل” من ساعة جلوسها على كرسي الإعاقة إلى أن يسر الله عودتها للمشي على قدميها..#برنامج_ياهلا#خليجية pic.twitter.com/kEFYXvJ20k
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) April 5, 2020
#فيديو
بعد معاناة ثلاث سنوات.. “فتحية” تعود للمشي بعد الإعاقة في قصة أغرب من الخيال، ترويها بنفسها للإعلامي @Mofareh5 في #برنامج_ياهلا pic.twitter.com/dJ8DfCqyS3
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) April 5, 2020
فتحية الزامل – العائدة للمشي بعد 3 سنوات من الإعاقة :
لما رجعت امشي، حسيت كأنهم عطوني عمر جديد، وأهلي ما كانوا مصدقين..#برنامج_ياهلا#خليجية pic.twitter.com/p20o8NJGHP
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) April 5, 2020