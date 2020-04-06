بالفيديو.. “المياه الوطنية”: وقف إغلاق عدادات العملاء لعدم سداد الفواتير وإعادة فتح المغلقة

أكد نائب رئيس شركة المياه الوطنية لدعم العمليات، نمر الشبل، أن الشركة استشعاراً منها لمعاناة عملائها خلال الأزمة الحالية الناتجة عن جائحة “كورونا”، اتخذت عدداً من الإجراءات للتسهيل على عملائها.
وأوضح الشبل خلال حديثه لبرنامج “يا هلا”، أن الإجراءات التي اتخذتها الشركة؛ تضمنت وقف قفل عدادات المياه لعدم السداد أو لأي سبب آخر، وإعادة فتح العدادات المغلقة في المناطق التي يُطبق فيها منع التجول لمدة 24 ساعة وفي المناطق التي يشملها منع التجول لفترات أقل.
ودعا العملاء الذين لديهم عداد مغلق إلى تقديم طلب لإعادة فتحه وتشغيله خلال مدة أقصاها 24 ساعة، وذلك عبر الموقع الإلكتروني لشركة المياه الوطنية، أو بالاتصال بالرقم المجاني (920001744). وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الشركة، جاءت تقديرا منها للظروف التي يعيشها الجميع في ظل أزمة “كورونا”، والإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة، وبقاء الناس في المنازل لفترات أطول، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة الحاجة للمياه ورفع الاستهلاك.
أ. نمر الشبل نائب رئيس شركة المياه الوطنية لدعم عمليات التشغيل:
– نحن في أزمة، ولن نقوم بغلق أي عداد مياه على المستهلكين بسبب عدم السداد.
– قمنا بفتح جميع العدادات المغلقة في المناطق التي فرض فيها منع التجول، ومن لازال لديه عداد مغلق يبلغنا.#حظر_بلا_هدر#برنامج_ياهلا#خليجية pic.twitter.com/4DsfGaMq0e
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) April 5, 2020