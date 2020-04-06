“هدف” لمنشآت القطاع الخاص: لا استثناء لأي مهنة من مبادرة دعم التوظيف

أكد صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، أنه لا استثناء لأي مهنة من مبادرة “دعم التوظيف”.
وأشار “هدف” إلى أن جميع منشآت القطاع الخاص، تستطيع الاستفادة من المبادرة، لدعم أجور السعوديين والسعوديات الذين وُظفوا من 1 يوليو 2019، وبأثر رجعي، ما لم تكن المنشأة موقفة لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أو صندوق تنمية الموارد البشرية.
وأوضح أن الدعم يبدأ من نسبة 30 % حتى 50 % من الأجر الشهري للموظف لمدة سنتين، على أن يتراوح أجر الموظف المدعوم بين 4000 و15 ألف ريال. وفق “أخبار 24”.
جدير بالذكر أن المنشآت تحصل على دعم إضافي بنسبة 10 % عند توظيف الإناث والأشخاص ذوي الإعاقة، وعند التوظيف في المدن غير الرئيسية، وفي المنشآت الصغيرة والمتوسطة، على ألا يتجاوز الحد الأقصى للدعم 50 % من الأجر الشهري للموظف، أو 3000 ريال، أيهما أقل.