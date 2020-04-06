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أخبار محلية > “الحج” تخصص 8 محاجر فندقية للمعتمرين العالقين بمكة
06/04/2020   11:49 ص

“الحج” تخصص 8 محاجر فندقية للمعتمرين العالقين بمكة

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خصصت وزارة الحج والعمرة، 8 فرق ميدانية على مدار 24 ‏ساعة، للمرور على 8 محاجر فندقية بمكة المكرمة؛ لتفقد أحوال ‏المعتمرين العالقين، والبالغ عددهم 1200 معتمر.‏

وأكد مدير عام مركز إشراف بوزارة الحج والعمرة، المهندس ‏ممدوح عراقي، وفقًا لـ”اليوم”، أنه بعد التأكد من سلامة ‏المعتمرين، سيتم وضع جداول لمغادرتهم إلى بلدانهم سالمين،‎ بالتنسيق مع الجهات المعنية.‏

وأوضح عراقي أن مركز إشراف يعمل على مدار اليوم على متابعة المعتمرين، من ‏خلال 8 فرق رقابية ميدانية، وغرفة للعمليات والتحكم، وذلك ‏للتأكد من توفير جميع الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن على ‏مدار الـ 24 ساعة‎.

يذكر أن جوازات مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، بدأت أمس (الأحد)، في إنهاء إجراءات سفر المعتمرين المنتهية تأشيراتهم والمتأخرين عن المغادرة إلى بلدانهم في المدة النظامية، وذلك بإشراف اللجنة المعنية بمغادرة المعتمرين المتأخرين والراغبين في السفر.

“الحج” تخصص 8 محاجر فندقية للمعتمرين العالقين بمكة

أخبار محلية
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