“تقويم التعليم” تؤجل موعد اختبار التحصيل الدراسي وتطرح إمكانية تقديم الاختبار عن بعد

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، تأجيل موعد اختبار التحصيل الدراسي، من موعده الذي كان مقرراً له في الفترة 24– 28 شعبان 1441هـ،، إلى ما بعد شهر رمضان، على أن يحدد موعده الجديد في وقت لاحق.
وأكدت الهيئة أن كافة رسوم الاختبار التي سددها الطلاب والطالبات ستكون محفوظة في حساباتهم، للاستفادة منها في الاختبارات القادمة، مع إمكانية استرجاع الرسوم لمن يرغب، وذلك عبر تقديم طلب استرجاع نقدي بتعبئة استمارة استرجاع المبلغ الموجود في السجل المالي لحساب الطالب أو الطالبة.
وأشارت إلى أنه سيتم الإعلان عن مواعيد الاختبار الورقي خلال شهر شوال القادم في حال سمحت الظروف بذلك، وفي حال تعذر تنظيم الاختبار ورقياً؛ فإنها على استعداد لتقديم اختبار التحصيل الدراسي للتخصصات النظرية والعلمية عن بعد، عبر منصة إلكترونية تضمن تطبيق الاختبار بشكل آمن وموثوق لجميع الطلبة والطالبات. وفق “أخبار 24”.