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اخبار رياضية > “العويران” يُهاجم “جستنيه”: خلط الفن مع الكرة وحاقد على منصور البلوي
06/04/2020   11:48 ص

“العويران” يُهاجم “جستنيه”: خلط الفن مع الكرة وحاقد على منصور البلوي

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وجه نجم المنتخب الوطني ونادي الشباب السابق، سعيد العويران، انتقادًا عنيفًا إلى الإعلامي الرياضي، عدنان جستنيه، بسبب تغريداته على بعض اللاعبين.

وقال العويران في تصريحات لبرنامج “الحصاد الرياضي”، على قناة “24”: “إلى يومك حاقد على منصور البلوي، هو من دخلك الإعلام ويجب أن تحترمه.. وعيب تغلط في أي لاعب محترم”

وأوضح العويران: “مشكلة عدنان جستنيه أنه خلط الفن مع الكرة، لأنه في الماضي كان يعمل في الفن.. الله أعلم طايح حاجة على رأسه زمان”. وفق “أخبار 24”.

“العويران” يُهاجم “جستنيه”: خلط الفن مع الكرة وحاقد على منصور البلوي

اخبار رياضية
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