بلعمري والشباب.. اقتربت النهاية

يبدو أن شهر العسل بين الجزائري جمال بلعمري، مدافع فريق الشباب الأول لكرة القدم، وإدارة ناديه اقترب من النهاية، بعد أن صب الأول جام غضبه على الإدارة عبر “إنستجرام”، كاشفًا في الوقت ذاته عن العديد من الأزمات التي يمر بها النادي.
وتوترت العلاقة أكثر بين الطرفين، بعد أن حسمت إدارة النادي 40 في المئة من راتب اللاعب على خلفية تصريحاته الأخيرة، حسبما كشفت لـ”الرياضية” مصادر خاصة.
ومرت مسيرة بلعمري مع الشباب بالعديد من المحطات.. فيما يلي أبرزها:
17 أغسطس 2017
رفض دخول تدريبات فريقه، مطالبًا الإدارة بتحسين عقده وهدَّد بالرحيل.
19 أغسطس 2019
أصيب بتمزق في غضروف الركبة غاب على أثره عن الملاعب لمدة شهر.
20 نوفمبر 2019
غاب عن التدريبات الجماعية من دون عذر مسبق.
21 نوفمبر 2019
حذف اسم نادي الشباب من “إنستجرام” بعد غيابه عن الفريق
28 نوفمبر 2019
غاب مجددًا عن تدريبات الشباب من دون مبررات.
29 نوفمبر 2019
عاد إلى المشاركة في التدريبات.
3 ديسمبر 2019
قدَّم اعتذاره لإدارة النادي وزملائه اللاعبين وجماهير الشباب على ما بدر منه طوال الفترة الماضية.
11 ديسمبر 2019
شدد على احترامه للعقد المبرم مع النادي، وقال: “لا أنكر فضل الشباب والبلطان مثل والدي”.
3 فبراير 2020
تعرض لإصابة أبعدته عن لقاء النصر ضمن الجولة 18 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
11 مارس 2020
وصل إلى الرياض بعد إنهاء برنامجه التأهيلي في فرنسا
27 مارس 2020
أكد تمسكه بالبقاء في الشباب، رغم اهتمام ناديي الهلال والنصر بالتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
4 إبريل 2020
نشر رسائل مثيرة على “إنستجرام” كشفت عن وجود أزمة بينه وبين الإدارة، ومن ضمنها “تخيل يجبرونك على تصاريح معينة وإلا ينخصم منك”.
2016: وقَّع عقدًا مع الشباب
المدة: موسمان
المبلغ: مليونا ريال
2018: جددت الإدارة عقد اللاعب
المدة: 3 أعوام
المبلغ: مليون ونصف المليون دولار
مشوار بلعمري في الموسم الجاري
دوري المحترفين
المباريات: 9
الدقائق: 736
الصفراء: 1
كأس الملك
المباريات: 1
الدقائق: 90
الصفراء: 0
البطولة العربية
المباريات: 2
الدقائق: 180
الصفراء: 0