“الغامدي”: هناك شخص طعن الاتحاد من الخلف أثناء مشاركته في كأس العالم

كشف الإعلامي الرياضي، محمد الغامدي، أن هناك شخص قام بطعن نادي الاتحاد من الخلف أثناء مشاركته في كأس العالم للأندية.
وأوضح الغامدي، خلال تصريحات في برنامج “الدوري مع وليد”: “الاتحاد في مشاركته في كأس العالم قدم كرة جميلة، ولكن طعن من الخلف، بسبب شخص ما”.
وتابع: “الطعن جاء من شخص كنا نتوقع أن يكون داعم للاتحاد.. ولكن حصل عكس ذلك”، مضيفًا: “كان يسجل لاعبين ويبلغ الأندية المنافسة بعدم قانونيتهم”.وفق “أخبار 24”.
وأوضح الغامدي: “هذا الشخص للأسف نسف كل المحاولات، بعدما حاول تمرير معلومة أن الاعبين الاجانب لم يمر على تسجيلهم ثلاثة أشهر، وهي المدة المسموحة فيهم, وتم إيقاف مشاركتهم من الاتحاد الدولي”.
محمد الغامدي : الاتحاد في مشاركته في كاس العالم قدم كرة جميله ولكن طعن من الخلف
. الحصاد الرياضي … pic.twitter.com/HcBGeForaL
— الحصاد الرياضي (@alhisad_sport) April 5, 2020