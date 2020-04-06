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اخبار رياضية > “الغامدي”: هناك شخص طعن الاتحاد من الخلف أثناء مشاركته في كأس العالم
06/04/2020   11:46 ص

“الغامدي”: هناك شخص طعن الاتحاد من الخلف أثناء مشاركته في كأس العالم

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كشف الإعلامي الرياضي، محمد الغامدي، أن هناك شخص قام بطعن نادي الاتحاد من الخلف أثناء مشاركته في كأس العالم للأندية.

وأوضح الغامدي، خلال تصريحات في برنامج “الدوري مع وليد”: “الاتحاد في مشاركته في كأس العالم قدم كرة جميلة، ولكن طعن من الخلف، بسبب شخص ما”.

وتابع: “الطعن جاء من شخص كنا نتوقع أن يكون داعم للاتحاد.. ولكن حصل عكس ذلك”، مضيفًا: “كان يسجل لاعبين ويبلغ الأندية المنافسة بعدم قانونيتهم”.وفق “أخبار 24”.

وأوضح الغامدي: “هذا الشخص للأسف نسف كل المحاولات، بعدما حاول تمرير معلومة أن الاعبين الاجانب لم يمر على تسجيلهم ثلاثة أشهر، وهي المدة المسموحة فيهم, وتم إيقاف مشاركتهم من الاتحاد الدولي”.

 

“الغامدي”: هناك شخص طعن الاتحاد من الخلف أثناء مشاركته في كأس العالم

اخبار رياضية
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