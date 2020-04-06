“المريسل”: لم أشهد قوة حجة كرد الوليد بن بدر في مواجهة الإعلام الهلالي

أشاد الإعلامي الرياضي عبدالعزيز المريسل بقوة عضو شرف نادي النصر والمشرف العام السابق على فريق الكرة، الأمير الوليد بن بدر بن سعود، في مواجهة الإعلام الهلالي.
وكتب المريسل، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “لم أشهد قوة حجة كحجة الأمير الوليد بن بدر، في مواجهة الإعلام الهلالي بخصوص بطولات النصر أو إثبات مايدعونه عن بطولات الهلال للدوري العام للمنطقة الوسطى”.
وأشار الإعلامي الرياضي إلى أن عضو شرف نادي النصر السابق تحدى الإعلام الهلالي بشأن بطولات الدوري العام للمنطقة الوسطى، ولم يستطيعوا إثباتها، حيث ذهبوا لبطولة كأس المنطقة الوسطى.
لم أشهد قوة حجة كحجة الامير الوليد بن بدر @Waleed_binBader في مواجهة الإعلام الهلال بخصوص بطولات #النصر او إثبات مايدعونه عن بطولات #الهلال ل(الدوري العام للمنطقة الوسطى) حيث تحداهم ولم يستطيعوا إثباتها حيث ذهبوا لبطولة (كأس المنطقة الوسطى)
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— عبدالعزيز المريسل (@ALMRISEUL) April 5, 2020
وفق “أخبار 24”.