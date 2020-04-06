الأمير فهد بن خالد يكشف عن مفاجأة بشأن كواليس تعاقد الأهلي مع السومة

كشف رئيس النادي الأهلي السابق، الأمير فهد بن خالد، كواليس تعاقد الفريق مع أحد أفضل لاعبيه، السوري عمر السومة.
وقال الأمير فهد، خلال حديثه مع المعلق الرياضي الإماراتي عامر عبدالله المري، إن وكيل أعمال السومة عبد الله الجاسم، طلب منه شخصيًا مشاهدة فيديوهات لاعبه موسم (2013-2014).
وأشار رئيس الأهلي السابق إلى أنه بعد أن شاهد فيديوهات السوري أُعجب به للغاية، وحرص على متابعته على أرض الواقع أثناء فترة تواجده مع نادي القادسية في الدوري الكويتي.
وأوضح أنه قرر، بعد متابعة النجم المتألق، شراءه وضمه إلى صفوف الأهلي، وبالفعل عرضه على المدير الفني آنذاك البرتغالي فيتور بيريرا، ولكنه رفض التعاقد معه، بحجة أنه يلعب في دوري ضعيف ولا يصلح لفريق تنافسي مثل الأهلي. وفق “أخبار 24”.
وتابع الأمير فهدب أنه صرف النظر عن التعاقد مع السومة في ذلك الوقت، ولكن بعد استقالة بيريرا في نهاية موسم 2013-2014، فتح مفاوضات مكثفة مع وكيل أعمال السومة، واتفق على ضمه، وتمت الصفقة رسميًا، رغم اعتراض بعض المسئولين في مجلس الإدارة أيضًا.
بعد غياب الظهور الأول للأمير فهد بن فهد رئيس النادي الاهلي السابق وحديث … https://t.co/daZoprx2NJ عبر @YouTube
من الذي رفض عمر السومة ؟!
ماهي أسوا صفقه ؟
شكرا سمو الأمير على هذا اللقاء
— عامر عبدالله المري (@Amer_Abdulla) April 5, 2020