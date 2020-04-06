القبض على “بريجوفيتش” يقرب الاتحاد من فسخ عقده

تسبب صدور حكم ضد الصربي مهاجم الاتحاد ألكسندر بريجوفيتش، بالاحتجاز رهن الإقامة الجبرية بمنزله لمدة ثلاثة أشهر، في وجود رغبة لدى ناديه لفسخ التعاقد.
وبات الاتحاد، وفقًا لصحيفة” بليك”، غير راضٍ عن أداء بريجوفيتش، لكن لا يمكن إنهاء عقده بدون دفع تعويض إلا إذا أساء إلى صورة النادي.
وأُلقي القبض على مهاجم الاتحاد لانتهاكه قواعد الحظر في بلاده، مع أكثر من 12 شخصا كانوا يحضرون حفلا في أحد فنادق العاصمة الصربية بلجراد .وفق “أخبار 24”.
وتشير الصحيفة إلى أن القبض على المهاجم الصربي ربما يوفر لنادي الاتحاد ثغرة لفسخ عقده دون دفع تعويض.