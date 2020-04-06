نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > القبض على “بريجوفيتش” يقرب الاتحاد من فسخ عقده
06/04/2020   11:42 ص

القبض على “بريجوفيتش” يقرب الاتحاد من فسخ عقده

+ = -
1288

تسبب صدور حكم ضد الصربي مهاجم الاتحاد ألكسندر بريجوفيتش، بالاحتجاز رهن الإقامة الجبرية بمنزله لمدة ثلاثة أشهر، في وجود رغبة لدى ناديه لفسخ التعاقد.

وبات الاتحاد، وفقًا لصحيفة” بليك”، غير راضٍ عن أداء بريجوفيتش، لكن لا يمكن إنهاء عقده بدون دفع تعويض إلا إذا أساء إلى صورة النادي.

وأُلقي القبض على مهاجم الاتحاد لانتهاكه قواعد الحظر في بلاده، مع أكثر من 12 شخصا كانوا يحضرون حفلا في أحد فنادق العاصمة الصربية بلجراد .وفق “أخبار 24”.

وتشير الصحيفة إلى أن القبض على المهاجم الصربي ربما يوفر لنادي الاتحاد ثغرة لفسخ عقده دون دفع تعويض.

القبض على “بريجوفيتش” يقرب الاتحاد من فسخ عقده

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885096253.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.