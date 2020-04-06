“سرور” يطالب “السويكت” بمنع القنوات الرياضية من الحديث عن بطولات النصر

وجه نجم المنتخب الوطني والنصر السابق، هاشم سرور، رسالة إلى إدارة النادي برئاسة الدكتور صفوان السويكت، بشأن بطولات نادي النصر.
وكتب سرور، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “أتمنى من إدارة الدكتور صفوان أن ترسل لجميع القنوات خطاب رسمي بعدم السماح لأحد التحدث عن تاريخ وبطولات النصر”.
وأضاف نجم النصر السابق: “أن توكل هذا الملف للأمير وليد بن بدر فقط، وسمو الأمير يعرف كيف يتعامل ويرد” ، وأوضح: “أصبح الموضوع وكأنه استعطاف لاثنين أو ثلاثة من المتشنجين ضد النصر وهذا ما يرضي كل محب للنصر”. وفق “أخبار 24”.
اتمنى من ادارةً الدكتور صفوان ان ترسل لجميع القنوات خطاب رسمي بعدالسماح لاأحد التحدث عن تاريخ وبطولات النصر وان توكل هذا الملف للأمير وليد بن بدر فقط
وسموالامير يعرف كيف يتعامل ويرد …! اصبح الموضوع وكانه استعطاف ل اثنين اوثلاثة من المتشنجين ضد النصر وهذا مايرضي كل محب للنصر pic.twitter.com/ZNDjFHRqH3
— هاشم سرور (@Hashem_S6) April 5, 2020