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اخبار رياضية > “سرور” يطالب “السويكت” بمنع القنوات الرياضية من الحديث عن بطولات النصر
06/04/2020   11:42 ص

“سرور” يطالب “السويكت” بمنع القنوات الرياضية من الحديث عن بطولات النصر

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وجه نجم المنتخب الوطني والنصر السابق، هاشم سرور، رسالة إلى إدارة النادي برئاسة الدكتور صفوان السويكت، بشأن بطولات نادي النصر.

وكتب سرور، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “أتمنى من إدارة الدكتور صفوان أن ترسل لجميع القنوات خطاب رسمي بعدم السماح لأحد التحدث عن تاريخ وبطولات النصر”.

وأضاف نجم النصر السابق: “أن توكل هذا الملف للأمير وليد بن بدر فقط، وسمو الأمير يعرف كيف يتعامل ويرد” ، وأوضح: “أصبح الموضوع وكأنه استعطاف لاثنين أو ثلاثة من المتشنجين ضد النصر وهذا ما يرضي كل محب للنصر”. وفق “أخبار 24”.

“سرور” يطالب “السويكت” بمنع القنوات الرياضية من الحديث عن بطولات النصر

اخبار رياضية
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