أعلنت وزارة الصحة، صباح اليوم الإثنين تسجيل 61 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد، ليرتفع عدد الإصابات إلى 2,463.
وأوضحت الوزارة أن الحالات النشطة يبلغ عددها 1941 حالة، فيما بلغ إجمالي عدد المتعافين من الفيروس إلى 488 حالة.
وتوزعت الحالات الجديدة المصابة بالفيروس على النحو التالي: الرياض 9 حالات، وجدة 20، ومكة 10، والمدينة المنورة 8، والدمام حالتان، والقطيف 6، وخميس مشيط 6.
ودعت الوزارة الجميع إلى الالتزام بالإرشادات الوقائية وتجنب المصافحة ومداومة غسل اليدين والبعد عن التجمعات والبقاء في المنازل.
وفق “أخبار 24”.