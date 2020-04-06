قدمت سفيرة المملكة لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأميرة ريما بنت بندر، الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده على التوجيه بتسهيل عودة المواطنين الراغبين إلى الوطن.
وقالت الأميرة ريما بنت بندر: “أرفع أسمى آيات الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، على صدور التوجيه الكريم بتسهيل آلية عودة المواطنين الراغبين إلى أرض الوطن وترتيب الرحلات بشكل ميسر وآمن، مع مراعاة الحالات الطارئة والحرجة والمرضى وكبار السن”.
وأضافت أنها كأم قبل أن تكون سفيرة، تشعر بما يشعر به كل أب وأم بالرغبة في عودة أبنائهم إلى أرض الوطن في أسرع وقت، وتقدر الحس العالي بالصبر والمسؤولية الجماعية الذي أظهره الجميع في هذه الفترة الصعبة، وهدف الجميع هو سلامة الوطن والمواطن.وفق “أخبار 24”.
ووجهت سفير المملكة لدى واشنطن في عدة تغريدات عبر حسابها على “تويتر”، الشكر أيضاً للمواطنين والأطباء السعوديين في أمريكا لما يساهمون به في إنقاذ الأرواح في مجتمعاتهم، والأندية الطلابية لجهودهم على مساعدة زملائهم في هذا الوقت.
ونوهت إلى أن السفارة والقنصليات والملحقيات تعمل على مدار الساعة لخدمة المواطنين بآلية تسعى لراحتهم وسلامتهم، مقدمةً الشكر لكافة زملائها العاملين في السفارة والقنصليات والملحقيات على ما يبذلونه من جهود كبيرة لخدمة المواطنين.