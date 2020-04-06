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أخبار محلية > بالفيديو.. رئيس “الجمعيات التعاونية” يوضح حقيقة وجود أزمة في بيض المائدة
06/04/2020   10:04 ص

بالفيديو.. رئيس “الجمعيات التعاونية” يوضح حقيقة وجود أزمة في بيض المائدة

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أكد رئيس مجلس الجمعيات التعاونية عبدالله كدمان، أن إنتاج البيض في المملكة يصل يومياً إلى نحو 46 أو 47 ألف كرتون؛ ما يعادل 15 إلى 16 مليون بيضة يومياً.

وقال كدمان إن إنتاج البيض يفوق حاجة المملكة بنحو 20 إلى 25%، مشيراً إلى أن إنتاج البيض دائماً موسمي فيزداد مع ارتفاع الطلب في الشتاء وينخفض في الصيف.

وأضاف في مداخلة مع قناة “الإخبارية”، أن هناك ملاحظة حالية بالنسبة للبيض هو تغير سلوك المستهلك ومحاولة البعض شراء أكثر من حاجته، ما يسبب فجوة بين العرض والطلب في الأسواق.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. رئيس “الجمعيات التعاونية” يوضح حقيقة وجود أزمة في بيض المائدة

أخبار محلية
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