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أخبار المناطق > وفاة رجل مرور تعرض للدهس من مركبة امتنع سائقها عن التوقف عند نقطة أمنية بجدة
06/04/2020   2:01 ص

وفاة رجل مرور تعرض للدهس من مركبة امتنع سائقها عن التوقف عند نقطة أمنية بجدة

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أعلن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، عن وفاة رجل مرور بعد تعرضه للدهس من مركبة امتنع سائقها عن التوقف عند نقطة أمنية بطريق الحرمين في جدة.

وقال الرائد الغامدي إنه أثناء قيام دورية مرورية مساء أمس (الأحد) بمهامها في إحدى النقاط الأمنية شرق جدة، تعرض أحد رجال المرور للدهس من مركبة امتنع قائدها عن الامتثال لتعليمات رجل المرور بالتوقف مواصلاً سيره بسرعة عالية.

وأضاف أن الواقعة أسفرت عن وفاة رجل الأمن، فيما قبض على قائد المركبة المخالفة، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامة بحقه. وفق “أخبار 24”.

وفاة رجل مرور تعرض للدهس من مركبة امتنع سائقها عن التوقف عند نقطة أمنية بجدة

أخبار المناطق
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