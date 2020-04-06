سلم مستشفى الدوادمي العام الطفل الرضيع “خالد” أصغر حالة مصابة بالفيروس في المملكة، إلى ذويه بعد تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.
وأوضح مدير مستشفى محافظة الدوادمي العام، الأخصائي أحمد بن بجاد الرخيمي، أن الطفل سُلم لذويه بواسطة فريق طبي بسيارة إسعاف مجهزة ومخصصة مع توصياتهم باستمرار العزل المنزلي لاستكمال المدة المحددة حسب سياسة مكافحة العدوى والطب الوقائي.
من جهتهم، أعرب ذوو الطفل عن شكرهم وامتنانهم لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده ولكافة منسوبي ومنسوبات وزارة الصحة، ولطاقم مستشفى الدوادمي لعنايتهم واهتمامهم ومتابعتهم منذ أن تم الإعلان عن الحالة إلى أن تعافى الطفل.