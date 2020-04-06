“شرطة مكة” تكشف هوية داهس رجل الأمن بإحدى النقاط الأمنية في جدة وتقبض على مرافقيه

أصدرت شرطة مكة المكرمة اليوم (الإثنين) بياناً للتعليق على واقعة إصابة رجل مرور خلال تعرض دورية مرورية للصدم من إحدى المركبات، امتنع قائدها عن التوقف.
وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة مكة الرائد محمد الغامدي، أنه أثناء قيام دورية مرورية مساء أول أمس (السبت) بمهامها في نقطة أمنية بطريق الفلاح جنوب جدة، تعرضت الدورية للصدم من مركبة رفض قائدها الامتثال لتعليمات رجل المرور بالتوقف وواصل سيره بسرعة عالية.
وأضاف أن رجل المرور تعرض لإصابة طفيفة وقبض على قائد المركبة وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه. وفق “أخبار 24”.
وأشار الرائد الغامدي أنه تم التحفظ على مرافقي السائق وهما مواطن ومواطنة، للاشتباه بعلاقتهما بأسباب عدم امتثاله لتعليمات قائد الدورية المرورية بالتوقف.