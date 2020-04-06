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أخبار محلية > وكيلة “التعليم” للابتعاث: 92 ألفاً من المبتعثين وأسرهم ما زالوا خارج المملكة
06/04/2020   1:57 ص

وكيلة “التعليم” للابتعاث: 92 ألفاً من المبتعثين وأسرهم ما زالوا خارج المملكة

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كشفت وكيلة وزارة التعليم لشؤون الابتعاث، الدكتورة لينا الطعيمي، أن عدد المبتعثين في الخارج حاليا يصل إلى 92 ألفا، من بينهم أكثر من 33 ألفا من أفراد أسرهم، مطمئنة أهاليهم في المملكة على أوضاعهم وأنهم قادرون على تجاوز الأزمة.

وأوضحت أن الملحقيات الثقافية في الخارج تقوم بجهود كبيرة في متابعتهم وحل مشكلاتهم، والوقوف معهم في هذه الأزمة، كما عقدت الملحقيات اجتماعات عن بعد مع الأندية الطلابية، وأعدت فرقا للطوارئ لتلقي استفساراتهم واتصالاتهم واحتياجاتهم.وفق “أخبار 24”.

يُذكر أن وزارة الخارجية أعلنت لعموم المواطنين والمواطنات الموجودين في الخارج عن إطلاق الخدمة الإلكترونية لعودة الراغبين منهم، وفق الطلبات المسجلة إلكترونيًا، وتحديد مواعيد السفر بحسب الخطة المعتمدة.

وكيلة “التعليم” للابتعاث: 92 ألفاً من المبتعثين وأسرهم ما زالوا خارج المملكة

أخبار محلية
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