الإطاحة بسائق تجاوز عدة نقاط تفتيش ودهس رجل أمن وصدم مركبة أمنية في جدة

أطاحت الجهات الأمنية في محافظة جدة – مساء اليوم (الأحد) – بسائق متهور تجاوز عدة نقاط تفتيش ودهس رجل أمن حاول توقيفه عند إحدى النقاط واصطدم بمركبة أمنية.
وتسبب السائق في إصابة رجل الأمن الذي نقل إلى المستشفى، كما أحدث تلفيات كبيرة في المركبة الأمنية التابعة للإدارة العامة للمرور.
وكانت نقاط التفتيش التي تجاوزها السائق قد أبلغت عنه، وحاول رجل الأمن توقيفه في نقطة تفتيش عند نهاية جسر الخير؛ لكنه دهسه وصدم المركبة. وفق “أخبار 24”.
وتشير معلومات إلى أن رجل الأمن الذي تعرض للدهس يحمل رتبة “رقيب”، ولا يزال تحت الملاحظة الطبية في المستشفى.
ويتوقع أن يصدر لاحقاً بيان مفصل بشأن الواقعة من شرطة منطقة مكة المكرمة.