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أخبار محلية > “الزكاة والدخل” تعلن عن مبادرات لتخفيف الأثر المالي والاقتصادي على القطاع الخاص
06/04/2020   1:55 ص

“الزكاة والدخل” تعلن عن مبادرات لتخفيف الأثر المالي والاقتصادي على القطاع الخاص

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أعلن المتحدث باسم هيئة الزكاة والدخل عن عدد من المبادرات والحوافر للتخفيف من الأثر المالي والاقتصادي على القطاع الخاص والمؤسسات، وخصوصا المتوسطة والصغيرة، والمساعدة على توفير السيولة، لكي تستطيع تدويرها لخدمة المجتمع والمواطنين والمقيمين.

وأوضح أن المبادرات تتماشى أيضا مع توصيات صندوق النقد الدولي، وتتمثل هذه المبادرات في:

– تأجيل سداد وتقديم إقرار ضريبة الدخل.

– تأجيل سداد وتقديم إقرارات الزكاة الشرعية.

– تأجيل إقرار ضريبة الاستقطاع وسدادها.

– تأجيل سداد ضريبة السلع الانتقائية وتأجيل تقديم إقرارها خلال فترة المبادرة.

– تأجيل سداد ضريبة القيمة المضافة.

– تعليق سداد الضريبة من الجمارك للمستوردين المسجلين لأغراض ضريبة القيمة المضافة.

– الأشخاص المسجلون لأغراض الضرائب الانتقائية يمكنهم تقديم طلب لتأجيل الضريبة عند الاستيراد.

– إلغاء أي غرامات على الأقساط المسددة، وكذلك إلغاء غرامات تعديل الإقرار.

-بإمكان المكلفين تعديل إقراراتهم خلال المبادرة بدون فرض أي غرامات.

– تعليق أي غرامات عدم تعاون من المكلفين أو غرامات الفحص الميداني لهؤلاء المكلفين.

– تعليق تنفيذ إجراءات إيقاف خدمات المكلفين والحجز على الأموال، بما يمكّنهم من إعادة ممارسة النشاط، بما ينعكس على الاقتصاد في المملكة. وفق “أخبار 24”.

– إطلاق مبادرة بمنح الشهادات الزكوية بدون قيود لعام 2019، وهي تمكّن الشركات من التقديم على المناقصات أو المشاركة في أي مشاريع يرغبون في المشاركة فيها.

– توسعت الهيئة في طلبات التقسيط، ويستطيع أي شخص عليه مبالغ سابقة أن يقدم طلب تقسيطها بدون قيود.

– تعجيل دفع طلبات الاسترداد للمكلفين الذين لديهم مبالغ مسددة بالزيادة لدى الهيئة، إضافة إلى مبادرة الإفصاح مع تقسيط المبالغ دون غرامات.

“الزكاة والدخل” تعلن عن مبادرات لتخفيف الأثر المالي والاقتصادي على القطاع الخاص

أخبار محلية
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