"سكني" يتيح الحجز الإلكتروني لـ1653 فيلا في الدمام بسعر 640 ألف ريال

أعلن برنامج “سكني” عن إطلاق مشروع “نساج تاون 2” في مدينة الدمام، بالشراكة مع القطاع الخاص، لتوفير أكثر من 1650 فيلا، تلائم احتياجات الأسر السعودية، وهو المشروع رقم 28 في المنطقة الشرقية، لتوفير 20.7 ألف وحدة متنوعة.
ويقع المشروع بجوار مجمع الملك فهد الطبي العسكري القريب من طريق الدمام – الرياض، بمساحة تزيد على مليون متر مربع، ويوفر 1653 فيلا بمساحات متعددة تصل إلى 340 مترا مربعا، تبدأ أسعارها من 640 ألف ريال، وبأقساط شهرية ميسرة.
ويمتاز المشروع بتكامل البنية التحتية والخدمات، من كهرباء ومياه وصرف صحي وسفلتة وأرصفة وإنارة وتصريف السيول، ويأتي امتداداً لنحو 73 مشروعاً تحت الإنشاء، توفر أكثر من 132 ألف وحدة سكنية في مختلف مناطق ومدن المملكة بالشراكة مع القطاع الخاص، إضافة إلى 42 مشروعاً للوحدات السكنية الجاهزة ضمن مشاريع الوزارة.
وفق “أخبار 24”.