"السياحة" تهيئ 11 ألف غرفة فندقية لاستضافة المواطنين العائدين من الخارج

أعلنت وزارة السياحة تهيئة 11 ألف غرفة فندقية لاستضافة المواطنين العائدين من الخارج، تجاوباً مع توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بالعمل على إجراءات المواطنين الراغبين في العودة من الخارج.
وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم (الأحد)، أن المرافق السياحية المجهزة تغطي مختلف المناطق لاستضافة العائدين من الخارج خلال فترة العزل الصحي التي أقرتها وزارة الصحة حماية لهم، بهدف التأكد من سلامتهم قبل أن ينتقلوا إلى ذويهم.
وأضافت أنها جهّزت عدداً من المرافق الإَضافية لتسليمها لوزارة الصحة عند وجود الحاجة إليها، كما خصّصت غرفة للعمليات الخاصة بمنشآت الإيواء السياحي المخصصة للعائدين لاستقبال الشكاوى التي تتعلق بالخدمات المقدمة.
وفق “أخبار 24”.