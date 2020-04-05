خادم الحرمين يوجه بالعمل على إجراءات المواطنين الراغبين في العودة من الخارج

أعلنت وزارة الخارجية لعموم المواطنين والمواطنات الموجودين في الخارج عن إطلاق الخدمة الإلكترونية لعودة المواطنين الراغبين في العودة، وسيتم التعامل مع الطلبات المسجلة إلكترونيًا وتحديد مواعيد السفر بحسب الخطة المعتمدة.
وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم (الأحد)، أن ذلك يأتي إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حرصاً على سلامة وصحة المواطنين في الخارج، في ظل تفشي جائحة كورونا المستجد. وفق “أخبار 24”.
وأضافت أن تسجيل بيانات العودة للمملكة سيبدأ اعتباراً من اليوم الأحد، وسيستمر لمدة خمسة أيام، وستكون الأولوية للمواطنين السعوديين بالخارج الموجودين في البلدان الأكثر تأثراً من انتشار فيروس كورونا، وكبار السن، والحوامل، مشيرة إلى أن العائدين سيخضعون للعزل الصحي لمدة (14) يوماً بالتعاون مع وزارة الصحة.
وأشارت إلى أن المنصة الإلكترونية تُعد المسار المعتمد الوحيد لتسجيل الراغبين في العودة، ويمكن الاستفسار عند الضرورة من خلال التواصل على الرقم الموحد (920033334).