نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > وزير النقل: خصصنا صالات لاستقبال المواطنين العائدين.. وننسق مع الخطوط السعودية ومطارات الدول الأخرى لجدولة الرحلات
05/04/2020   7:14 م

وزير النقل: خصصنا صالات لاستقبال المواطنين العائدين.. وننسق مع الخطوط السعودية ومطارات الدول الأخرى لجدولة الرحلات

+ = -
664

قال وزير النقل صالح الجاسر إن الهيئة العامة للطيران المدني شرعت في العمل على ترتيب عودة المواطنين من خارج المملكة، تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين.

وأوضح أن هيئة الطيران المدني خصصت صالات في المطارات الدولية لاستقبال المواطنين الراغبين في العودة إلى المملكة، وتعمل الآن على جدولة الرحلات بالتنسيق مع الخطوط السعودية ومطارات الدول الأخرى.

وأفاد بأن الصالات المجهزة في المملكة ستكون في مطارات: الملك خالد الدولي بالرياض، والملك عبد العزيز الدولي في جدة، والملك فهد الدولي في الدمام.وفق “أخبار 24”.

وزير النقل: خصصنا صالات لاستقبال المواطنين العائدين.. وننسق مع الخطوط السعودية ومطارات الدول الأخرى لجدولة الرحلات

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885096150.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.