وزير النقل: خصصنا صالات لاستقبال المواطنين العائدين.. وننسق مع الخطوط السعودية ومطارات الدول الأخرى لجدولة الرحلات

قال وزير النقل صالح الجاسر إن الهيئة العامة للطيران المدني شرعت في العمل على ترتيب عودة المواطنين من خارج المملكة، تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين.
وأوضح أن هيئة الطيران المدني خصصت صالات في المطارات الدولية لاستقبال المواطنين الراغبين في العودة إلى المملكة، وتعمل الآن على جدولة الرحلات بالتنسيق مع الخطوط السعودية ومطارات الدول الأخرى.
وأفاد بأن الصالات المجهزة في المملكة ستكون في مطارات: الملك خالد الدولي بالرياض، والملك عبد العزيز الدولي في جدة، والملك فهد الدولي في الدمام.وفق “أخبار 24”.