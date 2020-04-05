متحدث “الصحة”: معدلات التنقل بين المنازل وحركة التسوق “مقلقة جداً”

استعرض المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، منحنيات توضح معدلات ونسب التنقل بين المنازل وحركة التسوق في مناطق المملكة، واصفاً إياها بالمقلقة في ظل الأوضاع الحالية.
وقال العبدالعالي، في المؤتمر الصحفي اليومي للكشف عن مستجدات مواجهة فيروس كورونا، إن معدلات التنقل بين المنازل وحركة التسوق تتجاوز 40%، وهذه نسبة مقلقة وخطيرة جداً رغم انخفاضها.
وأشار العبدالعالي إلى أن الحالات التي تُرصد حاليًا هي من الاختلاط، داعياً الجميع إلى التقيّد بالالتزامات والاشتراطات الصحية، وعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى.وفق “أخبار 24”.
#عاجل_السعودية | المتحدث الرسمي باسم #وزارة_الصحة د. محمد العبدالعالي: معدلات التنقل بين المنازل وحركة التسوق نسبة تتجاوز 40% وهذه نسبة مقلقة جدًا وهذا الحراك خطير، من منّا يريد أن يغامر بنفسه؛ لأجل حركة غير ضرورية. #كلنا_مسؤول pic.twitter.com/x5hx5R0Zuy
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) April 5, 2020