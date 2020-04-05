أتاحت الهيئة العامة للغذاء والدواء معرفة أماكن توفر المعقمات والكمّامات في أكثر من 1000 صيدلية في مختلف محافظات ومدن المملكة عبر تطبيق “طمني”.
وأوضحت الهيئة أن الكميات المتوفرة من المستلزمات الطبية المستخدمة في الوقاية من فيروس كورونا (كوفيد 19) من الكمّامات والمعقمات يجرى تحديثها بشكل فوري من خلال الربط والتواصل المستمر مع الصيدليات.
وأضافت أنه يمكن للمستهلك معرفة مواقع الصيدليات المرجعية والأدوية المتوفرة فيها، التي قد لا يجدها في صيدليات أخرى، ويبلغ عددها حالياً نحو 170 صيدلية موزعة في أنحاء المملكة.
ويمكن الاستفادة من خدمات تطبيق “طمني” عبر تحميله عن طريق نظامي التشغيل “IOS” و”أندرويد” من خلال الرابط: https://tameni.sfda.gov.sa/ .
وفق “أخبار 24”.