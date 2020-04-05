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أخبار محلية > “الهلال الأحمر”: جهزنا أكثر من 1000 سيارة إسعاف.. ونفذنا فرضيات لنقل مصابين بـ”كورونا”
05/04/2020   7:10 م

“الهلال الأحمر”: جهزنا أكثر من 1000 سيارة إسعاف.. ونفذنا فرضيات لنقل مصابين بـ”كورونا”

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كشفت هيئة الهلال الأحمر السعودي عن استعداداتها للمساهمة في احتواء جائحة كورونا بالتعاون مع الجهات الصحية في المملكة.

وأوضحت الهيئة أنها جهزت أكثر من 1000 سيارة إسعاف بأحدث المعدات الطبية للتعامل مع أي حالات طارئة.

وأشارت -خلال مشاركتها اليوم (الأحد) في المؤتمر الصحفي اليومي لتوضيح مستجدات فيروس كورونا- إلى أن غرف عملياتها تعمل على مدار الساعة في مناطق المملكة كافة، واستحدثت غرفتي عمليات إضافيتين في الرياض وجدة.

وأفادت بأنها تتابع كذلك القرارات الصادرة من الجهات العليا عبر فريق مختص يدرس الأوضاع الحالية بصورة يومية، ويعد الخطط التنفيذية والتشغيلية ويراقب مؤشرات الأداء ويتابع أداء غرف العمليات. وفق “أخبار 24”.

وأضافت الهيئة أنها درّبت كوادرها من خلال تنفيذ فرضيات لنقل مصابين بالفايروس، وتدريب مستقبلي البلاغات على كيفية تلقي الاتصالات عن حالات الاشتباه.

“الهلال الأحمر”: جهزنا أكثر من 1000 سيارة إسعاف.. ونفذنا فرضيات لنقل مصابين بـ”كورونا”

أخبار محلية
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