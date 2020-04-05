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أخبار محلية > خلفاً لآندرو غولد.. “أرامكو” تعيّن مارك واينبرغر عضواً مستقلاً في مجلس إدارتها
05/04/2020   7:10 م

خلفاً لآندرو غولد.. “أرامكو” تعيّن مارك واينبرغر عضواً مستقلاً في مجلس إدارتها

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عيّنت شركة “أرامكو السعودية” -اليوم (الأحد)- عضواً جديداً مستقلاً في مجلس إدارتها.

وأعلنت الشركة عن تعيين مارك واينبرغر خلفاً لآندرو غولد الذي عمل في مجلس الإدارة لأكثر من ستة أعوام.

ويحمل العضو الجديد مارك واينبرغر درجة البكالوريوس في الاقتصاد، وماجستير إدارة الأعمال ودرجة الدكتوراه المهنية في القانون، ودرجة الماجستير في قانون الضرائب.

وسبق لواينبرغر تولي منصب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي الدولي لشركة “إرنيست ويونغ”، وهو حالياً عضو مجلس إدارة بشركتي “جونسون آند جونسون” و”ميت لايف”. وفق “أخبار 24”.

خلفاً لآندرو غولد.. “أرامكو” تعيّن مارك واينبرغر عضواً مستقلاً في مجلس إدارتها

أخبار محلية
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