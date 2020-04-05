متحدث الصحة: سيتم تسجيل الحالات الجديدة عدة مرات يوميا على منصة البيانات الخاصة بـ”كورونا”

قال متحدث وزارة الصحة، محمد العبدالعالي، إن الأرقام التي يتم نشرها على منصة البيانات حول الحالات الهدف منها ضمان الشفافية وتسهيل وصول البيانات الى الجميع.
وأوضح، خلال المؤتمر الصحفي اليوم، أن تحديث الأرقام على منصة البيانات يتم خلال عدة مرات يوميا، ويشارك في تحديثها بصورة دورية عدة جهات مختصة.
وأبان أن عملية التغير في أرقام الحالات ليست للفترة بين إعلان الحالات عبر المؤتمر الصحفي والإعلان الذي يليه، لافتاً إلى أن الوزارة تحرص على وضع الأرقام من 12 منتصف الليل إلى 12 منتصف الليلة التالية، مبيناً أنه من المهم أن نراقب الرصد على مدى الأيام. وفق “أخبار 24”.